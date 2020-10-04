Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 октября

Количество заболевших и умерших растет.

На утро 4 октября в Кемеровской области ещё у 173 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 46, Кемерово — 43, Междуреченск -21, Анжеро-Судженск — 15, Белово — 7, Киселёвск — 7, Кемеровский муниципальный округ — 5, Осинники — 4, Промышленновский муниципальный округ — 4, Берёзовский — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Чебулинский муниципальный округ — 3, по два заболевших — Прокопьевск, Крапивинский и Топкинский муниципальные округа, по одному — Мыски, Полысаево, Юрга, Мариинский, Прокопьевский и Тяжинский районы», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Три пациента скончались.

«У мужчины 1938 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1976 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1969 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 10 681 случай коронавируса: 3 050 человек остаются в больницах, 7 510 выздоровели, 121 человек скончался.