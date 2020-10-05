Блог с тобой ›› Новости ›› В Прокопьевске два школьника вскрыли и разобрал...

В Прокопьевске два школьника вскрыли и разобрали чужую машину

05 октября 2020 в 09:52

Часть наворованного юные воры успели продать.

В полицию Прокопьевска обратилась местная жительница. Она сообщила, что кто-то вскрыл и похитил из её машины аккумулятор, радиатор, два колеса на дисках, бортовой компьютер, а также сабвуфер. В общей сложности ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению данного преступления двух школьников в возрасте 15 и 17 лет. Около часа ночи подростки вскрыли и обворовали иномарку. Часть похищенного имущества они успели продать», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело, за кражу им грозит до 5 лет тюрьмы.

На родителей злоумышленников составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.


Читайте также

Content unnamed 1
В Кузбассе на переезде легковой автомобиль столкнулся с локомотивом
Content 27f9d0c0a99805e3526aaa801ca6f78d0c3967b7
Кузбассовцам рассказали, как себя вести в условиях роста заболеваемости COVID-19
Content 886d9002c21e30b43292e0e90d7be889
Кемерово попал в топ-20 городов России по уровню зарплат
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 октября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?