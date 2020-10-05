В Прокопьевске два школьника вскрыли и разобрали чужую машину

Часть наворованного юные воры успели продать.

В полицию Прокопьевска обратилась местная жительница. Она сообщила, что кто-то вскрыл и похитил из её машины аккумулятор, радиатор, два колеса на дисках, бортовой компьютер, а также сабвуфер. В общей сложности ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению данного преступления двух школьников в возрасте 15 и 17 лет. Около часа ночи подростки вскрыли и обворовали иномарку. Часть похищенного имущества они успели продать», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело, за кражу им грозит до 5 лет тюрьмы.

На родителей злоумышленников составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.