В Кузбассе на переезде легковой автомобиль столкнулся с локомотивом

Инцидент произошел Беловском районе.

Утром 4 октября в Беловском районе столкнулись легковой автомобиль и локомотив. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, инцидент произошёл в 8:41 на 241-м километре участка Белово — Бочаты, на оборудованном светозвуковой сигнализацией переезде.

«Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ДТП обошлось без пострадавших, на движение поездов инцидент также не повлиял.

ЗСЖД призывает водителей проявлять бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.