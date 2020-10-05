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В Кузбассе на переезде легковой автомобиль столкнулся с локомотивом

05 октября 2020 в 10:24

Инцидент произошел Беловском районе.

Утром 4 октября в Беловском районе столкнулись легковой автомобиль и локомотив. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, инцидент произошёл в 8:41 на 241-м километре участка Белово — Бочаты, на оборудованном светозвуковой сигнализацией переезде.

«Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ДТП обошлось без пострадавших, на движение поездов инцидент также не повлиял.

ЗСЖД призывает водителей проявлять бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.


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