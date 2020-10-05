Кузбассовцам рассказали, как себя вести в условиях роста заболеваемости COVID-19

Об этом пишет Газета Кемерова.
Завкафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаида Хохлова рассказала, как себя вести в условиях роста заболеваемости COVID-19.
Как сообщает Газета Кемерова, видеообращение эксперта появился в официальном Telegram-канале «Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб».
«Самое главное сегодня — ограничить контакты с большим количеством людей, не посещать общественных мест, по возможности ограничить поездки в общественном транспорте и оставаться дома», - сказала Зинаида Хохлова.
Также очень важно иметь индивидуальное средство защиты, когда вы выходите в магазин, входите в общественный транспорт.
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