Кемерово попал в топ-20 городов России по уровню зарплат

На первом месте расположилась Москва.

По итогам первой половины 2020 года Кемерово вошёл в топ-20 российских городов по уровню зарплат. Рейтинг составили специалисты РИА Новости.

«За первые шесть месяцев 2020-го жители столицы Кузбасса в среднем зарабатывали 43,4 тыс. рублей. Такой доход был равен 2,5 стандартного потребительского набора и обеспечил столице Кузбасса 20 строчку в рейтинге», - сообщают СМИ.

По данным экспертов, о в Новокузнецке, где зафиксировали среднюю зарплату в 42,1 тыс. рублей, этот показатель составил 2,35. В итоге южная столица Кемеровской области заняла 29 строчку в рейтинге.

Нервом месте расположилась Москва со средней зарплатой в 103,1 тыс. рублей, которая равнялась 4-м стандартным потребительским наборам. На последней, 100-й позиции, расположились Шахты — 28,5 тыс. рублей (1,43 стандартного потребительского набора).