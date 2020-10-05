Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 октября

Число умерших снова выросло.

По данным на утро 5 октября в Кемеровской области выявили 175 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 47, Кемерово — 37, Междуреченск — 17, Калтан — 16, Белово — 9, по 6 — в Киселёвске, Кемеровском округе, Новокузнецком районе, Таштагольском районе, по 5 — в Мысках и Чебулинском округе, в Осинниках — 4, по 2 — в Ленинске-Кузнецком, Лениск-Кузнецком округе, Тисульском районе, по 1 — в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Юрге, Промышленновском и Топкинском округах», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

«У мужчины 1948 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1961 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1953 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

За всё время пандемии в Кузбассе зарегистрировано 10 856 случаев. Выписаны 7 562 человека, в данный момент на лечении находятся 3 170 человек. Скончались 124 пациента.