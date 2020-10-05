В Прокопьевске подросток погиб в гараже

Ведется доследственная проверка.

4 октября в Прокопьевске в гараже погиб 15-летний подросток. По факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку. Тело мальчика обнаружил двоюродный брат.

«Он вынес мальчика из помещения гаража и вызвал скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, мальчик при переливании горючего с помощью шланги из одной машины в другую случайно вдохнул пары бензина и потерял сознание.

Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной семье, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал.