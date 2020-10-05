Блог с тобой ›› Новости ›› В Прокопьевске подросток погиб в гараже

В Прокопьевске подросток погиб в гараже

05 октября 2020 в 15:44

Ведется доследственная проверка.

4 октября в Прокопьевске в гараже погиб 15-летний подросток. По факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку. Тело мальчика обнаружил двоюродный брат.

«Он вынес мальчика из помещения гаража и вызвал скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, мальчик при переливании горючего с помощью шланги из одной машины в другую случайно вдохнул пары бензина и потерял сознание.

Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной семье, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал.


Читайте также

Content unnamed 1
В Кузбассе на переезде легковой автомобиль столкнулся с локомотивом
Content 27f9d0c0a99805e3526aaa801ca6f78d0c3967b7
Кузбассовцам рассказали, как себя вести в условиях роста заболеваемости COVID-19
Content 886d9002c21e30b43292e0e90d7be889
Кемерово попал в топ-20 городов России по уровню зарплат
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 октября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?