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Кузбассовец пытался забросить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера

06 октября 2020 в 09:41

Он задержан.

В Кемеровской области задержан мужчина, который при помощи квадрокоптера собирался забросить партию мобильных телефонов в беловскую ИК-44.

Летящий в сторону запретной зоны учреждения квадракоптер был обнаружен одним из сотрудников ФСИН.

«Вскоре на прилегающей к колонии территории был задержан и пилот: им оказался уроженец Гурьевска 1989 года рождения. При нём нашли сам беспилотник, пульт, а также пакет с шестью телефонами и одним зарядным устройством, который был привязан к летательному аппарату», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный пояснил, что он познакомился с неким мужчиной, который уговорил его забросить телефоны в колонию за 5 000 рублей.

В отношении задержанного уже составлен административный протокол. Материалы будут переданы мировому судье города Белово.


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