Жительница Кузбасса убила ревнивого сожителя

Преступление она совершила в нетрезвом виде.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 32-летней жительницы Промышленновского района. Женщину обвиняют убийстве знакомого.

Преступление было совершено в июне.

«Обвиняемая у себя дома распивала алкоголь с сожителем и компанией знакомых. Во время застолья мужчина приревновал фигурантку к одному из гостей и начал высказывать претензии, а затем ударил её по лицу. В ответ она взяла нож и ударила его в шею», - рассказали в СУ СК Кузбасса.

От полученной травмы мужчина упал. Знакомые вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть.

Подозреваемую задержали. Отмечается, что она сотрудничала со следствием и частично признала вину, объяснив, что не хотела убивать потерпевшего. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.