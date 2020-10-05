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Илья Середюк отчитался о доходах за 2019 год

05 октября 2020 в 16:34

Декларация мэра опубликована на сайте.

Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о своих доходах за 2019 год.

Согласно опубликованной декларации, в прошлом году градоначальник заработал 2 990 884,60 руб. В совместной собственности у него есть земельный участок площадью 1182 кв. м, жилой дом площадью 192,1 кв. м и квартира в 173,2 кв. м, а в долевой — садовый участок (1501 кв. м) и нежилое здание (75,3 кв. м). Автомобилей, как и ранее, у мэра нет.

Доходы его супруги по итогам 2019-го составили 2 950 609,48 руб. В индивидуальной собственности у неё есть два нежилых помещения площадью 39,6 и 20,6 кв. м, а в совместной — земельный участок площадью 1182 кв. м, жилой дом (192,1 кв. м) и квартира (173,2 кв. м). Кроме того, она является владельцем автомобиля BMW X3 xDrive 20i, снегохода Skandic SUV 600 и прицепа к легковому авто «М3СА 817711».


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