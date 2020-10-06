Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 октября

Скончались четыре пациента.

По данным на утро 6 октября в Кемеровской области выявили 169 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 41, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 30, Киселёвск — 14, по 12 — Белово и Беловский район, по 6 — Анжеро-Судженск и Прокопьевск, Крапивинский округ — 4, Берёзовский — 3, по 1 — в Краснобродском, Кемеровском округе, Ленинск-Кузнецком округе, Прокопьевском и Яйском районах», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

«У женщины 1938 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1937 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией. У женщины 1955 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

Собеседник добавил, что за весь период наблюдения в Кемеровской области выявили 11 025 заболевших COVID-19. Из них 7 701 человек выздоровел, 128 скончались, а 3196 продолжают получать лечение.