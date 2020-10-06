Парламент Кузбасса запустил онлайн-опрос общественного мнения «Народный депутат»

Он является анонимным и состоит из 7 вопросов.

Законодательное собрание Кемеровской области запустило онлайн-опрос общественного мнения «Народный депутат».

Опрос является анонимным и состоит из 7 вопросов. Жителям Кузбасса предлагают ответить, знают ли они своих депутатов, из каких источников получают информацию об их работе и какие из них считают наиболее удобными в использовании.

Анализ его результатов станет основой для укрепления взаимодействия областных депутатов с жителями региона.

«Ответы позволят нам определить новые направления для совместной работы с кузбассовцами. Для нас очень значимо мнение каждого», — отметил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Опрос доступен по ссылке. Время его прохождения: 3—4 минуты.

Фото: парламент Кузбасса.