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Снег и гололёд: синоптики Кузбасса предупредили об ухудшении погоды

06 октября 2020 в 13:28

По области ожидается мокрый снег и гололед.

Гидрометеоцентр предупреждает жителей Кузбасса об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, 6 октября на юге Кемеровской области наблюдается выпадение мокрого снега, местами гололедица.

В связи с этим в ГИБДД напоминают водителям, что сложные погодные условия требуют особой осторожности и внимательности.

«При выпадении осадков ухудшается видимость на дорогах, на мокрой и скользкой дороге значительно снижается сцепление шин с проезжей частью, что увеличивает тормозной путь. Поэтому в условиях гололёда при управлении транспортом следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция до движущегося впереди транспорта, а также боковой интервал между автомобилями, движущимися попутно или во встречном направлении, напротив, должны быть увеличены», — пояснили в ГИБДД Кузбасса.

Также автомобилистов призывают заранее снижать скорость движения перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта необходимо Кроме того, правоохранители советуют по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.


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