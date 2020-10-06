Снег и гололёд: синоптики Кузбасса предупредили об ухудшении погоды

По области ожидается мокрый снег и гололед.

Гидрометеоцентр предупреждает жителей Кузбасса об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, 6 октября на юге Кемеровской области наблюдается выпадение мокрого снега, местами гололедица.

В связи с этим в ГИБДД напоминают водителям, что сложные погодные условия требуют особой осторожности и внимательности.

«При выпадении осадков ухудшается видимость на дорогах, на мокрой и скользкой дороге значительно снижается сцепление шин с проезжей частью, что увеличивает тормозной путь. Поэтому в условиях гололёда при управлении транспортом следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция до движущегося впереди транспорта, а также боковой интервал между автомобилями, движущимися попутно или во встречном направлении, напротив, должны быть увеличены», — пояснили в ГИБДД Кузбасса.

Также автомобилистов призывают заранее снижать скорость движения перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта необходимо Кроме того, правоохранители советуют по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.