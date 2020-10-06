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В Кемерове 18-летний водитель врезался в столб на новом кольце

06 октября 2020 в 14:35

ДТП произошло на новой развязке на проспекте Химиков.

В понедельник, 5 октября, в Кемерове на кольцевой развязке Химиков — Комсомольский произошла авария с участием автомобиля ВАЗ.

«В 21.20 в районе дома 43/1 по проспекту Химиков водитель ВАЗа при возникновении опасности, которую он был в состоянии обнаружить, не принял мер для снижения скорости, в результате чего совершил наезд на препятствие», - сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Причинён только материальный ущерб, в аварии никто не пострадал.

В ведомстве добавили, что за рулём автомобиля находился 18-летний парень, у которого были водительские права.

 

Фото: vk.com/auto_42


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