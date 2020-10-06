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В Топках женщину избили стеклянной банкой

06 октября 2020 в 15:34

Злоумышленник задержан.

В Кемеровской районе задержан 44-летний житель Топок, который серьёзно травмировал свою сожительницу. О происшествии сообщили медики, которые отрабатывали сигнал на улице Красноармейской.

«На месте выяснилось, что женщина 52 лет вместе со своим сожителем устроили домашние посиделки, на столе было и спиртное. Градус вечера повышался и не только горячительными напитками — любовники поссорились, и тогда мужчина схватил стеклянную банку и ударил ей со всей силы хозяйку по лицу. Последняя выбежала из дома и обратилась за медицинской помощью», - сообщают СМИ.

Росгвардейцы задержали злоумышленника в квартире потерпевшей. Мужчина уже был ранее судим за побои и угрозу убийством и на этот раз также признал вину. При этом о причинах своего поступка не сообщил.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Также в ведомстве уточнили, что женщину в итоге госпитализировали в одно из местных медицинских учреждений.


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