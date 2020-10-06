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В Юрге появится медицинская авиация

06 октября 2020 в 16:20

Начато строительство вертолетной площадки.

В Юрге появится взлётная площадка для медицинских вертолётов. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

Площадка будет расположена на территории Юргинской городской больницы, что должно облегчить перевозку больных к вертолёту. Для её подготовки строители расчистили местность от мусора, перекопали и выровняли землю, нанесли разметку. Так же подготовлен пакет необходимой документации.

«Развитие санавиации — необходимое и очень важное направление. Оно позволит снизить смертность среди населения, получить меньше осложнений при оказании медицинской помощи за счет мобильной и оперативной транспортировки больных в медицинские учреждения, а в сочетании с телемедициной, которая тоже сейчас начинает развиваться, это дает дополнительное преимущество при оказании помощи жителям», — цитирует издание главного врача Юргинской городской больницы Андрей Смирнов.

Всего на территории Кемеровской области оборудуют 26 вертолётных площадок для санавиации. Подготовка площадок завершится к октябрю 2020 года, а в 2021-м Кузбасс станет частью федеральной программы «Развитие санитарной авиации».

 

Фото: kuzbass85.ru


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