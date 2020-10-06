В Калтане беременная женщина убила безногого мужчину

Вынесенный приговор она посчитала чересчур суровым.

В Осинниках 35-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве инвалида. По данным следствия, она снимала комнату в квартире потерпевшего, потерявшего обе ступни.

«В день трагедии они вместе употребляли спиртные напитки в компании знакомых. Хозяин квартиры начал оскорблять присутствующих, в том числе и подсудимую. По словам женщины, она не выдержала оскорблений в свой адрес, взяла нож и нанесла мужчине один удар в грудную клетку. Он скончался на месте», - сообщают СМИ.

На суде женщина признала вину и просила прощения у родственников погибшего. Также она просила суд предоставить ей отсрочку от реального отбывания наказания, ссылаясь на беременность и наличие малолетнего ребёнка.

19.08.2020 Калтанский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Учитывая тяжесть преступления, суд не предоставил отсрочки.

Отмечается, что приговор пока ещё не вступил в законную силу, так как подсудимая обжаловала его, считая чрезмерно суровым.