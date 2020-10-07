В Кузбасс поступили новые пассажирские автобусы

Стоимость каждого составляет около 14,4 миллиона рублей.

В Кузбасс прибыли 9 низкопольных автобусов большой пассажировместимости марки ЛиАЗ, стоимостью около 14,4 миллиона рублей каждый.

Как говорится в описании, они предназначены для городских перевозок на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. В автобусах есть кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и место для их крепления в середине салона. Кроме того, новые автобусы российского производства работают на экологичном дизельном топливе класса Евро-5. В одном автобусе могут поместиться 187 человек.

«Новый современный общественный транспорт — одно из условий комфортной жизни в регионе, поэтому финансирование соответствующей программы оптимизации было увеличено с 1 млрд до 7 млрд рублей. С 2019 года к нам уже поступили 266 автобусов, до конца 2020 года по разным программам придет еще более 500 единиц техники. Таким образом, до 300-летия Кузбасса автопарк региона обновится более чем на 60%», — рассказал губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что автобусы закупили по областной государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи». Шесть автобусов получат кемеровские автотранспортные предприятия, два — Прокопьевск, один — Ленинск-Кузнецкий.

Всего в регионе поступит 51 такой автобус, 5 из них уже пришли ранее.