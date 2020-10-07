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Студентов КузГТУ отправили на «дистанционку»

07 октября 2020 в 10:24

Это сделано для профилактики коронавируса.

До 20 октября все студенту КузГТУ переходят на дистанционный режим обучения. Соответствующий приказ подписал врио ректора Алексей Яковлев.

«Такое решение было принято руководством вуза, чтобы предупредить распространение коронавируса среди студентов. Обучение будет проходить в электронной информационной образовательной среде Moodle», - сообщается на сайте вуза.

При этом данных о заболевших среди студентов вуза нет. Это сделано как раз с целью профилактики инфекции.

«Иногородние студенты могут как оставаться дальше проживать в общежитии и просто учиться дистанционно, так и уехать домой, и учиться оттуда. Преподавательский состав вуза весь работает и ведёт занятия из дома», — пояснили в КузГТУ.


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