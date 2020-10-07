Почему проекты Олега Волина успешно пережили покупательский кризис самоизоляции

Выигрывает тот, кто оказывает услугу обществу.

Продуктовый рынок, он же базар, он же ярмарка - это, наверное, самая первая форма организованной торговли. Именно из маленьких базаров, которые не смогли уничтожить ни войны, ни пожары, выросли современные торговые центры. И даже нынешняя пандемия коронавируса не смогла закрыть продовольственные рынки - настолько сильна в нас традиция покупать свежие продукты из первых рук!

С ослаблением карантина в торговые центры начали возвращаться покупатели, соскучившиеся по живому общению с продавцами, которое не заменят никакие онлайн-магазины. Но классическое "общество потребления" несколько изменилось. Новая посткарантинная реальность диктует другие условия, а успешным и востребованным оказывается тот бизнес, где человеческие отношения являются основой корпоративной философии.

Именно такой философии придерживается предприниматель Олег Булатович Волин. Ему удается создавать уникальные бизнес-системы, которые ориентируются не только на реалии современного рынка, но и на вечные ценности личного общения.

Так, бизнесмену удалось убрать такую преграду между покупателем и продавцом, как прилавок. В более широком понимании, Волин максимально сократил дистанцию между желаниями покупателей и предложениями продавцов. Об этом формате доверия сообщает RG.RU специальном проекте «Вызов года 2020».

В ЛУЧШИХ РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ

Взятая сегодня за основу зарубежная модель торговли не рассчитана на партнерские отношения между покупателем и продавцом. Никого не интересуют истинные потребности и мотивы покупки, а это очень важный момент - партнеру нужно доверять, он не обманет и не подсунет некачественный товар или ненужную услугу. Продавец, который обманул, заслуживает того, чтобы в следующий раз вы к нему уже не придете.

Традиции же русского купечества и предпринимательства всегда опирались на доверие к партнеру и уважение к покупателю. Современный предприниматель Олег Волин интуитивно пришел к традиционной российской торговой модели и воплотил ее в условиях современного рынка.

«Хотя концепция была задумана и реализована еще в 2012 году, она неожиданно эффективно показала себя в реалиях мира изоляции и ограничений. Когда его компания - "УниверсалРесурс" планировала открыть масштабный "Строительный двор Петровский", Волин был убежден, что тот должен функционировать по модели русской ярмарки - один товар, один павильон. Или группа схожих товаров - одна торговая площадь. Превращать проект в банальный ТЦ, напоминающий муравейник, он не хотел. Однако новый формат вызывал настороженность, и предпринимателю настойчиво рекомендовали остановиться на привычном проекте торгового центра», - пишет издание.

Правильность идеи пришлось доказывать, используя в том числе истинный талант коммуникатора. Зато сегодня "Строительный Двор Петровский" успешен именно благодаря сегментации товарных групп и наглядной внутренней конкуренции, такой формат бизнеса уже давно воспринимается как привычный и естественный.

"В текущей парадигме современного рынка не осталось места проектам, где под финансовую модель подгоняют идею. Только если идея живет в головах и является настоящей потребностью, она может стать основой для какой-то монетизации", - считает Волин.

Пассажная форма организации пространства, когда каждый магазин располагает отдельным входом с улицы, оказалась особенно востребованной в условиях пандемии - покупатель издалека видит торговую точку с нужным товаром и избегает лишних контактов. И что особенно важно - к любому магазину, располагающемуся в одном из 25-ти зданий, можно свободно подъехать на автомобиле.

Заимствуем лучшее, оставляем проверенное

Вместо огромного унылого бетонного куба Олег Волин решил построить оригинальный "Петровский Фермерский Базар". Непосвященным это казалось авантюрой и ненужной фантазией, но идея была хорошо продумана и концептуально реализована в голове.

«Как трезвый и расчетливый предприниматель он долго и внимательно изучал современные форматы европейских рынков, особенно тех, которые обладают своей эксклюзивной спецификой. Фундаментальный вывод был следующим: чужую специфику нельзя ни скопировать, ни адаптировать. Зато можно передать ее дух и эксклюзивность, помноженные на русский размах. Для этого пришлось досконально погрузиться в технологию: от основ производства до психологии общения с клиентом», - рассказывает об уникальной концепции российского предпринимателя RG.RU

Что касается культурной и философской основы проекта, то предпринимателя вдохновляли скорее не европейские гастрономы наподобие Поля Бокюза и Джеймса Оливера, а наш Иван Шмелев с его культом русских разносолов и историческая традиция русских базаров и известных купеческих торговых домов.

Теперь скептики даже не вспоминают свои железобетонные аргументы против строительного молла нового поколения.

БИЗНЕС В РЕЖИМЕ ВЫЗОВА

Когда культурный и экономический базис проекта был наработан, встала задача реализовать его в виде реального пространства. Но "Петровский Базар" в формате обычного продовольственного рынка мог устроить всех, кроме самого Волина. Его концепция предложила людям еще и новый способ времяпровождения, когда желание купить свежие продукты совмещается с возможностью выбора не только самих продуктов, но и продавца.

«Волин организовал своеобразный "фронтофис" и предложил торговцам занять место перед прилавком, а не прятаться за ним вместе с весами и тайными манипуляциями. Покупатели помимо свежайших овощей, фруктов и мяса получили возможность непосредственного общения с продавцом на фоне разложенного товара. Наглядная визуализация процесса торговли порождает доверие и взаимное уважение», - пишет издание.

Следующим элементом концепции Олега Волина стала возможность отдохнуть между покупками и перекусить тут же в Бистро. Или наоборот, специально приехать в "Петровский Базар", чтобы отведать блюда из заранее выбранных свежих продуктов, даже и с бокалом вина.

Пришлось потрудиться, но результат такого новаторства превзошел все ожидания!

В ноябре 2012 года "Фермерский Базар Петровский" открылся, предъявив России нечто совершенно новое и уникальное. По сути, это был первый фуд-корт.

Один из наиболее ярких моментов в становлении бизнеса - "французская экспансия" на Петровский. В 2013 году это стало сенсацией для ресторанного бизнеса Москвы! Тогда Пьер Ганьер, шеф с тремя звёздами Мишлен, вместо того, чтобы продлить контракт с известным транснациональным гостиничным холдингом, отправился вместе с командой поднимать "Французское Бистро" на Петровском Базаре. Демарш команды во главе с менеджером Марселем Габитовым выглядел как вызов. Но для новатора Олега Волина работа в режиме вызова - стандарт бизнеса.

Стоит отметить, что к выбору арендаторов Волин относится с такой же принципиальностью. Это должны быть единомышленники, готовы были разделить философию бизнеса. И сегодняшние арендаторы "Петровского базара" гармонично вписались в новаторскую идеологию собственника и успешно реализовали ее на практике.

Именно в этот момент, по мнению Волина, покупатель и продавец стали партнерами, а не просто клиентом и торговцем. Между ними появилась обратная связь, а значит – ДОВЕРИЕ.

ДОВЕРИЕ, КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОРГОВЛИ

Олег Булатович Волин всегда ратовал за то, чтобы отношения между партнерами по бизнесу становились по-настоящему товарищескими, а не сводились лишь к получению прибыли.

«Такие понятия как порядочность и доверие нельзя оставлять за контуром ответственности бизнеса», - убежден предприниматель.

И действительно, Волин пережил вместе со всей страной лихие 90-е, кризисы, деноминации, дефолт, недобросовестные действия партнера… Испытав все это на себе, бизнесмен начал строить деловые отношения на условиях гуманности и человеческого уважения. Такой негласный, но понятный всем участникам бизнес-процесса кодекс чести, создает ясную атмосферу доверия и уверенности. А стремление к взаимопониманию и взаимному уважению становится заразительной для действующих и потенциальных партнеров. Именно такая система ценностей позволила "Петровскому", не просто пережить кризис, но и выйти из него с прибылью. Поставщики уменьшили долю добавочной стоимости, чтобы оставаться в рамках спроса, владельцы торговых площадей проявили гибкость с арендной платой, а покупатели практически не почувствовали скачка цен. Естественно, что такая жизнеспособная концепция будет востребована всегда, и особенно в кризисные моменты.

Может именно потому все проекты Олега Волина успешно пережили покупательский кризис самоизоляции и сейчас активно наращивают обороты.

Для многих проекты Волина являются предметом подражания и копирования, как явного, так и тайного. Бизнесмен не видит в этом проблемы, ведь при кажущейся легкости скопировать концепцию продуктового рынка, гармонии, которую Волин воплотил на Петровском, пока не достиг никто - видимо, все дело в отсутствии философии и команды.

Что касается сегодняшнего кризиса, то для Олега Волина это просто еще один мотивирующий вызов, на который найдется взвешенное бизнес-решение. Мы с интересом будем ждать реализации нового проекта, контуры которого можно обозначить как смелые инновации, вековые традиции, уважение и доверие между людьми.