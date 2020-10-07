Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 октября

Скончались три пациента.

По данным на утро 7 октября в Кемеровской области выявили 168 новых случаев заражения COVID-19.

«39 — в Новокузнецке, 32 — в Кемерове, 18 — в Осинниках, 17 — в Междуреченске, по 8 — в Киселёвске и Ленинске-Кузнецком, по 6 — в Белове и Полысаеве, 5 — в Гурьевском районе, 4 — в Ижморском районе, по 3 — в Анжеро-Судженске, Калтане, Прокопьевске, Юрге, Таштагольском районе, по 2 — в Кемеровском округе, Ленинск-Кузнецком округе, Новокузнецком и Яйском районах, по 1 — в Берёзовском и Тяжинском районе», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

«У мужчины 1960 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1980 года рождения из Тайги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

В итоге всего в регионе от коронавируса умер 131 человек. Отметим, что при этом в Кузбассе зафиксировали 11 193 случая заражения этой инфекцией. Из них 7835 пациентов уже выздоровели.