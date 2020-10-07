В Кемерове на Советском заработают новые светофоры

По просьбам горожан, они появятся возле бывшего РК «Континент».
В Кемерове на Советском, рядом с развлекательным комплексом «Континент», установили новые светофоры. Ранее кемеровчане неоднократно обращались к властям с просьбой оборудовать опасный нерегулируемый переход стационарными регулировщиками.
«Электронные регулировщики уже установлены. Включение этих светофоров специалисты планируют осуществить до 30 октября», — сообщили в пресс-службе администрации столицы Кузбасса.
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