В Кемерове на Советском заработают новые светофоры

По просьбам горожан, они появятся возле бывшего РК «Континент».

В Кемерове на Советском, рядом с развлекательным комплексом «Континент», установили новые светофоры. Ранее кемеровчане неоднократно обращались к властям с просьбой оборудовать опасный нерегулируемый переход стационарными регулировщиками.

«Электронные регулировщики уже установлены. Включение этих светофоров специалисты планируют осуществить до 30 октября», — сообщили в пресс-службе администрации столицы Кузбасса.