В Кузбассе могут поднять возраст продажи алкоголя

Идею поддерживает 75% респондентов.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал о возможном повышении возраста продажи алкоголя в стране. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

«По словам Хамзаева, эта мера обоснована и крайне популярна у россиян. По словам Хамзаева, специалисты «Трезвой России» ежегодно проводят исследования совместно с ВЦИОМ. Согласно опросам, повышение минимального возраста продажи алкоголя поддерживает 75% респондентов», - пишет издание.

Проект закона о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года внесли в Госдуму летом 2019 года. В материалах к законопроекту содержатся ссылки на психологические и социологические исследования. В них утверждается, что 18 летние молодые люди не могут осознанно решить, употреблять алкоголь или нет. В Минэкономразвития критиковали законопроект, отмечая, что в нем нет научных обоснований для повышения возраста.

В пояснении к закону сказано, что он расширит полномочия регионов по ограничению продажи алкоголя. В случае принятия руководители регионов смогут решить, повысить возраст продажи или нет.