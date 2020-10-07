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В Кузбассе могут поднять возраст продажи алкоголя

07 октября 2020 в 13:49

Идею поддерживает 75% респондентов.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал о возможном повышении возраста продажи алкоголя в стране. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

«По словам Хамзаева, эта мера обоснована и крайне популярна у россиян. По словам Хамзаева, специалисты «Трезвой России» ежегодно проводят исследования совместно с ВЦИОМ. Согласно опросам, повышение минимального возраста продажи алкоголя поддерживает 75% респондентов», - пишет издание.

Проект закона о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года  внесли в Госдуму летом 2019 года. В материалах к законопроекту содержатся ссылки на психологические и социологические исследования. В них утверждается, что 18 летние молодые люди не могут осознанно решить, употреблять алкоголь или нет. В Минэкономразвития критиковали законопроект, отмечая, что в нем нет научных обоснований для повышения возраста.

В пояснении к закону сказано, что он расширит полномочия регионов по ограничению продажи алкоголя. В случае принятия руководители регионов смогут решить, повысить возраст продажи или нет.


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