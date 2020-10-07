Кемеровчане могут помочь нуждающимся, просто придя в магазин

В супермаркете «Поляна» продолжается акция «Добрая корзина». Вы можете сделать доброе дело, просто придя за покупками.

Напомним, «Добрая корзина» - совместный социальный проект Благотворительного фонда помощи «Доброе дело» и супермаркета «Поляна». Проект не только помогает людям вспомнить о проблемах ближних, но и задуматься о социальных проблемах тех, кто живет рядом.

Принять участие в акции может каждый. Для этого достаточно купить и положить в «Добрую корзину» продукты для нуждающихся. Главное требование – чтобы это были товары длительного хранения.

В период пандемии был установлен бокс для сбора продуктов от покупателей супермаркета «Поляна», где каждый может оставить продукты для подопечных фонда.

«Кто-то кладет в корзину пачку крупы или банку консервов, некоторые формируют целые продуктовые наборы. После акции мы с волонтерами формируем полноценный продуктовый набор. Людям с ограниченными возможностями здоровья мы развозим продукты по домам, многодетные семьи приходят получать наборы в офис фонда», — рассказывает директор фонда Елена Колесник.

Стоит отметить, что «Добрая корзина» вызвала огромный интерес у горожан. Как говорят организаторы, люди реагируют в основном по-доброму, удивляются и даже благодарят. Ведь зачастую мы не догадываемся о тех, кто нуждается в помощи, или просто не знаем, чем помочь.

«В фонд поступает много просьб о помощи от многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров. Много лет мы помогаем Центру помощи семье и детям, обществу инвалидов «Оптимист» и пр. Наша помощь адресная и всегда направлена туда, где она действительно нужна», — поясняет Елена Колесник.

Приобрести продукты для «Доброй корзины» и своей семьи не только просто, но и выгодно можно вместе «Поляной». Просто следите за еженедельными акциями на сайте супермаркета «Поляна» и в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»

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