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Росгвардейцы вернули жительнице Кузбасса мужа

07 октября 2020 в 15:33

Он просто забыл дорогу домой.

Инцидент произошел в понедельник, 5 октября, в селе Суслово Мариинска. Экипаж Росгвардии помог вернуть пропавшего 54-летнего жителя. За помощью обратилась супруга без вести пропавшего.

«Женщина вернулась вечером с работы и не застала супруга дома. Выяснилось, что он страдает потерей памяти», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Получив ориентировку, росгвардейцы отправились на поиски пропавшего мужа. Они проверили места остановок общественного транспорта, на котором, предположительно, мог отправиться сельчанин. В тот же день на одной из них нашли пропавшего мужчину.

Кузбассовец не смог вспомнить, почему ушёл из дома и как оказался на остановке. Росгвардейцы передали найденного гражданина родным.


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