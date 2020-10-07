Московскую площадь в Кемерове никто не захотел строить

Аукцион по выбору застройщика не состоялся.

Власти Кузбасса объявили о повторном аукционе на строительство Московской площади в Кемерове. Об этом сообщает Сибдепо. Объявленный ранее аукцион признан несостоявшимся.

«По результатам рассмотрения единственной заявки, данная заявка отклонена. Электронный аукцион признан несостоявшимся. Определение поставщика приостановлено по жалобе», — сообщается на сайте госзакупок.

В настоящее время на портале размещен новый тендер. Заявки на строительство площади можно подать до 16 октября, Власти готовы заплатить подрядчику не более 1 317 062 100 рублей.

Напомним, построить и сдать площадь победитель должен к 30 июня 2021 года – до празднования 300-летия Кузбасса. Согласно требованиям контракта, подрядчик будет обязан площадь на пересечении проспекта проспекта Притомского и улицы Терешковой. На первом этапе строительства необходимо возвести сценический комплекс и контрольно-пропускной пункт.

Источник финансирования – региональный бюджет Кемеровской области. Компания-победитель в 2020 году получит 522 888 710 рублей, в 2021 — 794 173 390 рублей.