В Кузбассе закрывают магазины и парикмахерские из-за несоблюдения противоэпидемических мер

С 28 сентября по 4 октября сотрудники территориальных отделов Роспотребнадзора проверили 57 субъектов.

За неделю в Кемеровской области закрыли 24 объекта из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции. Всего с 28 сентября по 4 октября сотрудники территориальных отделов Роспотребнадзора проверили 57 субъектов.

«Специалисты надзорного ведомства провели рейды в 16 продуктовых магазинах, в 10 торговых точках с непродовольственными товарами. Кроме того, проверки прошли в 6 транспортных предприятиях, 2 промышленных объектах, 12 учреждениях дошкольного и дополнительного образования детей. Также сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали 11 других объектов», - сообщается на сайте ведомства.

Проверочные мероприятия были инициированы после поступления информации о несоблюдении мер по профилактике коронавируса.

По их итогам вынесено 24 постановления о привлечении к административной ответственности. В качестве наказания временно приостановили деятельность 18 предприятий торговли и одного транспортного, двух парикмахерских, одного общепита и двух дошкольных учреждений.

Отмечается, что в числе основных нарушений – несоблюдение масочного режима, социальной дистанции, контроля температуры тела, отсутствие дезинфекции и другие.