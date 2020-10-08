Власти Кузбасса рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров и театров

Ранее в области разрешили посещать спортивные мероприятия.

В четверг, 8 октября, власти Кемеровской области рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров и театров в Кузбассе.

«Сегодня в 14:00 у нас пройдёт штаб по развитию экономики. У нас будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений для кинотеатров и театров. Было много дискуссий со специалистами, многие специалисты поддержали это. Поэтому решение будем принимать сегодня на заседании», — рассказал губернатор Сергей Цивилёв на пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс».

Ранее власти региона приняли решение частично ослабить ограничения по коронавирусу. С 7 по 31 октября в Кузбассе разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях при соблюдении ряда условий.