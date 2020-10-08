Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 октября

Умерли четыре пациента.

По данным на утро 8 октября в Кемеровской области выявили 168 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 43, Кемерово — 41, Ленинск-Кузнецкий — 24, Белово — 13, Мыски — 11, по 6 — в Киселёвске, Беловском и Таштагольском районах, 3 — в Новокузнецком районе, по 2 — в Анжеро-Судженске, Полысаеве, Юрге и Ленинск-Кузнецком округе, по 1 — в Берёзовском, Калтане, Краснобродском, Осинниках, Гурьевском, Яйском и Яшкинском районах», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

«У мужчины 1977 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1952 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1958 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

За весь период наблюдения в Кемеровской области выявили 11361 пациента с инфекцией. Из них 3324 человека остаются на лечении, 7902 выздоровели, 135 скончались.