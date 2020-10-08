В Кузбассе построят новый кардиологический центр

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В Новокузнецке планируют построить новый кардиологический центр. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв на пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс».

«Мы приняли решение, что надо строить новый центр Новокузнецке. Потому что мы рассматриваем Новокузнецк не просто как один город, а как южную агломерацию. Ситуация с болезнями сердечно-сосудистой системы в нашей южной агломерации хуже, чем в северной. Поэтому мы сейчас занимаемся подбором места, потом приступим к проектированию, а дальше — к строительству нового кардиологического центра для нашей южной агломерации», — сказал глава региона.

Также стало известно, что в Кемеровской области построят современную клинику для обучения студентов-медиков.