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Власти Кузбасса рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса

08 октября 2020 в 14:16

Вакцина уже поступила в область.

8 октября на пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» губернатор региона Сергей Цивилёв ответил на вопросы о вакцинации. По его словам, в настоящее время вакцина от коронавируса производится в очень малом количестве.

«Чтобы получить эффект, нужно привить минимум 60% населения — как в случае с вакцинацией от гриппа. Пока что возможности промышленности это делать не позволяют», — отметил глава Кузбасса.

Сергей Цивилев добавил, что правительственные квоты позволяют привить от коронавируса только тех, кто по работе рискует заразиться данной инфекцией. При этом в регионе готовы и ко второй волне пандемии, и к сезонному всплеску заболеваемости ОРВИ.

«В школах поставили 7 000 рециркуляторов воздуха, 4 000 — в больницах. В ближайшую неделю в медицинских учреждениях разместят ещё 2 000 рециркуляторов», - пояснил губернатор.

Принято решение о раскрытии оставшихся сегментов экономики.

 


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