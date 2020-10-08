В Кемерове водитель иномарки сбил на «зебре» ребёнка

Мальчик госпитализирован.

ДТП произошло вечером 7 октября. На Комсомольском проспекте водитель Kia Cerato сбил ребёнка. 13-летнего мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

«Предварительно полицейские выяснили, что пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства», - рассказали в ГИБДД Кузбасса,

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Госавтоинспекция призывает участников движения всегда быть внимательными и осторожными, соблюдать требования ПДД. Водители обязаны уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по «зебре».

В свою очередь, пешеходам необходимо переходить дорогу только в специально отведённых для этого местах, предварительно убедившись в безопасности.