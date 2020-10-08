Кемеровчанин погиб на дороге в день своего рождения

Водитель не заметил его из-за темной одежды.

ДТП со смертельным исходом произошло в среду, 7 октября, на улице Ноябрьской в деревне Красная. Здесь ночью за пределами жилой зоны водитель автомобиля Toyota Camry, двигавшийся на выезд из города, сбил пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода.

Как сообщает газета «Кузбасс», от полученных травм мужчина, которому только в этот день исполнилось 36 лет, скончался на месте происшествия.

«Водитель пояснил, что в темноте не заметил одетого в темное пешехода, которого к слову, там и не должно было оказаться. Кроме того, видимость ухудшили и осадки. И машина просто не успела остановиться. Как отметили в ОГИБДД города Кемерово, почему погибший мужчина оказался на проезжей части и прочие обстоятельства случившегося, теперь предстоит установить следствию», - пишет издание.

В ГИБДД Кузбасса напоминают, что при движении по загородным дорогам пешеходы обязаны иметь светоотражающие элементы, чтобы водители транспортных средств могли увидеть их издалека.

«В темное время суток или в условиях недостаточной видимости светоотражатели обеспечат вашу собственную безопасность, потому что у водителя появится дополнительное время, чтобы успеть принять правильное решение и предотвратить ДТП», - отмечает начальник отделения пропаганды Кемеровской Госавтоинспекции Алексей Халтурин.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.