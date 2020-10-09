Кузбасс вошёл в топ-10 лучших мест в России для укрепления нервной системы

Первую строчку ожидаемо занял Крым.

Кемеровская область вошла заняла десятое место в списке самых лучших направлений для укрепления психического здоровья. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Рейтинг составил российский центр бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню психического здоровья, 10 октября. Эксперты опросили пользователей социальных сетей и выявили, где в России лучше всего лечить нервную систему», - пишет издание.

Первое место в списке занял Крым — его выбрали 38,24% респондентов. Второе место заняли курорты Кавказских Минеральных Вод — 18,63%. На третьем месте для лечения нервной системы оказался Краснодарский край, который выбрали 16,67%.

На четвёртой строчке рейтинга расположились Алтайский край и республика Алтай (12,75%), на пятой — Ленинградская область (4,9%), на шестом — Калининградская область (2,94%). Седьмое и восьмое место поделили Башкирия и Татарстан — у них по 1,96%.

А девятое и десятое места у Московской и Кемеровской областей (по 0,98%).