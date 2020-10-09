В Кузбассе женщина чуть не зарезала мужа, потому что тот прятал зарплату

Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В Анжеро-Судженске следователи завершили расследование в отношении 48-летней местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Преступление произошло в июне 2020 года. Врачи местной больницы сообщили в полицию о том, что к ним попал пациент с ножевым ранением. Подозрение пало на гражданскую жену пострадавшего.

«В ходе расследования было установлено, что после совместного употребления алкогольных напитков обвиняемая стала упрекать сожителя в том, что он отдает ей не весь заработок. В ответ на это мужчина стал оскорблять ее. Разозлившись, фигурантка ударила сожителя кухонным ножом в живот», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас дело передано в суд. Жадной горожанке грозит до 10 лет тюрьмы.