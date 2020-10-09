Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 октября

Умерли четыре пациента.

По данным на утро 9 октября в Кемеровской области выявили 169 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 36, Новокузнецк — 28, Киселёвск — 13, Анжеро-Судженск — 12, Прокопьевск — 11, Междуреченск — 10, по 9 — в Ленинске-Кузнецком и Новокузнецком районе, Белово — 8, Ленинск-Кузнецкий округ — 5, по 4 — в Берёзовском и Таштагольском районах, по 3 — в Осинниках и Полысаеве, по 2 — в Беловском, Топкинском и Яйском районах, по 1 — в Мысках, Ижморском, Мариинском, Прокопьевском, Яшкинском районах, а также в Кемеровском, Промышленновском и Юргинском округах», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 11 530 случаев коронавируса. Из них 3389 человек продолжают получать лечение, 8003 выздоровели, 138 скончались.