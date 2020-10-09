Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове ищут доноров, переболевших коронавир...

В Кемерове ищут доноров, переболевших коронавирусом

09 октября 2020 в 12:40

Плазма нужна для спасения жизни людей с подтверждённым диагнозом.

Сотрудники Кузбасской клинической инфекционной больницы ищут доноров, переболевших COVID-19, для спасения жизни людей с подтверждённым диагнозом.

«Плазму можно сдать по адресу: проспект Октябрьский, 22 корп. 7 «Кузбасский центр крови». С собой нужно взять выписку о перенесённой болезни COVID-19, паспорт и СНИЛС», - сообщили в медучреждении.

Получить ответы на интересующие вопросы, а также записаться на процедуру плазмафереза можно по телефону 8 (3842) 52-22-74.


Читайте также

Content kemerovo raskryto temnoe dtp 1 e1568708884596
Кемеровчанин погиб на дороге в день своего рождения
Content kuzbass 1
Кузбасс вошёл в топ-10 лучших мест в России для укрепления нервной системы
Content migrant.news.tj 2019 07 31 01 27 46 615795
В Кузбассе женщина чуть не зарезала мужа, потому что тот прятал зарплату
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 октября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?