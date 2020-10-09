В Кемерове ищут доноров, переболевших коронавирусом

Плазма нужна для спасения жизни людей с подтверждённым диагнозом.

Сотрудники Кузбасской клинической инфекционной больницы ищут доноров, переболевших COVID-19, для спасения жизни людей с подтверждённым диагнозом.

«Плазму можно сдать по адресу: проспект Октябрьский, 22 корп. 7 «Кузбасский центр крови». С собой нужно взять выписку о перенесённой болезни COVID-19, паспорт и СНИЛС», - сообщили в медучреждении.

Получить ответы на интересующие вопросы, а также записаться на процедуру плазмафереза можно по телефону 8 (3842) 52-22-74.