Кузбассовцы вновь могут ходить в театры и кино

Но в масках.

В Кузбассе сняли очередные ограничения, введенные еще весной из-за пандемии коронавируса. Так, в регионе открываются театры, кинотеатры и детские игровые комнаты и развлекательные центры. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

Отмечается, что для учреждений культуры действуют стандартные противоэпидемические правила: социальная дистанция между зрителями (исключение для пришедших вместе), регулярная дезинфекция ручек, поручней и других контактных поверхностей и наличие антисептиков для рук в общедоступных местах. Также зрители и сотрудники должны быть в масках, а работники еще обязаны проходить и ежедневную термометрию.

Для продажи билетов рекомендуется использовать бесконтактные способы, в том числе автоматы и мобильные приложения. Также в театрах и концертных залах пока будет запрещена продажа в буфетах любой еды и напитков, кроме воды и напитков в промышленной упаковке.

В детские игровые и развлекательные центры будут пускать не более одного ребенка на четыре квадратных метрах, и в любом случае группа будет состоять максимум из 10-15 детей. Также руководство таких детских заведений обязано дезинфицировать инвентарь не менее двух раз в сутки, а само помещение проветриваться каждые два часа или быть оборудовано рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

При этом массовые мероприятия остаются под запретом.