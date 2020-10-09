Жительницу Кузбасса эвакуировали в ковидарий после поста в соцсетях

За помощью во всеуслышание обратилась ее дочь.

Жительницу Белова госпитализировали в ковидный госпиталь Кемерова после того, как её дочь обратилась к властям в соцсетях. По словам министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина, пост горожанки появился в соцсетях в начале октября.

«Она сообщила, что у её мамы была высокая температура и «дикий» кашель. В итоге женщина попала в реанимацию в местную больницу «в предсмертном состоянии», однако её не госпитализировали в ковидный госпиталь в Кемерове из-за того, первый тест на коронавирус оказался отрицательным», - рассказал он в ходе брифинга 9 октября.

Министр отметил, что ситуация была на контроле в минздраве сразу. Однако на тот момент женщина не могла быть транспортирована в какое-либо медучреждения, так как не позволяло её состояние. В настоящее время вопрос с госпитализацией решен.