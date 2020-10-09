Сергей Цивилев вошёл в число лидеров рейтинга репутации губернаторов России

Глава Кузбасса занял 11-е место.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев занял 11-е место в рейтинге репутации губернаторов РФ. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

Исследование проводил сайт pravdaserm.com. При составлении рейтинга использовались данные сетевых СМИ, входящих в топы Google и Яндекса.

«Первое место в рейтинге занял губернатор Волгодской области Олег Кувшинников, на втором — глава Крыма Сергей Аксёнов, замкнул тройку лидеров Сергей Морозов из Ульяновской области», - пишет издание.

Глава Кемеровской области также занял 12-е место в последнем рейтинге Instagram-активности губернаторов, составленном Агентством политических и экономических публикаций. Индекс активности губернатора Кузбасса за неделю составил 34,5%.

Фото: пресс-служба АПК.