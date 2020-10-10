Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 октября

Лидирует Кемерово.

На утро 10 октября в Кемеровской области ещё у 170 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово - 40, Новокузнецк - 27, Междуреченск - 19, Осинники - 16, Киселёвск - 13, Прокопьевск - 10, Белово - 9, Ленинск-Кузнецкий - 8, Анжеро-Судженск - 7, Юрга - 6, Прокопьевский МО - 3, Тисульский МР- 3, Промышленновский МО - 2, Тяжинский МО - 2, Яйский МО - 2, Гурьевский МО - 1, Топкинский МО - 1, Юргинский МО - 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Три пациента скончались. Они проживали в Киселёвске, Кемерове и Белове.

«У женщины 1952 года рождения из Кисёлевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. У мужчины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся инфарктом миокарда. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. У женщины 1962 года из Белова рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 11 700 случаев коронавируса, из них 8105 человек выздоровели, 3454 получают лечение, 141 скончались.