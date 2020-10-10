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Первый снег в Кузбассе: пользователи соцсетей поделились фото первых снеговиков

10 октября 2020 в 16:50

В том числе антикоронавирусных.

Последние несколько дней в Кузбассе идёт снег. Пока в Шерегеше наслаждаютс видами заснеженных деревьев, жители Березовского и Кемерова выходят на улицы лепить снеговиков.

Так, Жители Берёзовского слепили «антикоронавирусного снеговика»: на нём медицинская маска. А кемеровчане слепили целые семьи снеговиков (правда, пока маленьких из-за отсутствия снега) слепили и жители Кемерова.

Синоптики предупреждают, что такая погода продлится в регионе несколько дней.

 

 

 

 

Фото: соцсети.


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