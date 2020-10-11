Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 октября

Новый рекорд: заболели еще 190 человек.

На утро 11 октября в Кемеровской области ещё у 190 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк-43, Кемерово — 18, Киселёвск — 17, по 15 — Белово и Прокопьевск, по 10 — Анжеро-Судженск и Таштагольский МР, по 9 — Междуреченск и Осинники, Ленинск-Кузнецкий — 8, Берёзовский — 7, по 6 — Мыски и Ленинск-Кузнецкий МО, Гурьевский МР — 4, по 2 — Калтан, Полысаево, Беловский МР и Промышленновский МО, по 1 — Краснобродский, Юрга, Новокузнецкий МР, Тисульский МР и Яшкинский МР», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Четверо скончались. Трое из них проживали в Новокузнецке, один — в Таштаголе.

«У мужчины 1951 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца и генерализованного атеросклероза. У мужчины 1977 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся развитием ишемической болезни сердца. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. У женщины 1955 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся ишемическим инсультом. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. У мужчины 1956 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 11 890 случаев коронавируса: 8163 человек выздоровели, 3582 получают лечение, 145 скончались.