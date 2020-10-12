В Берёзовском мужчина украл у соседки заготовленный на зиму уголь

Злоумышленника выдал оставленный на земле след.

В полицию обратилась 54-летняя жительница посёлка шахты «Берёзовская». Она сообщила, что кто-то проник в её надворную постройку и выносит оттуда заготовленный на зиму уголь.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали трёх мужчин. Среди них оказался 39-летний сосед потерпевшей.

«Именно он задумал украсть чужой уголь и позвал с собой своих знакомых. Выяснилось, что мужчины вывезли уже более 170 килограммов топлива. По следам на земле сотрудники полиции установили, что уголь отвозили в дом одного из задержанных», - рассказали в МВД по Кемеровской области.

Весь похищенный уголь сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».