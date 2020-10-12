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В Ленинске-Кузнецком мужчина устроил стриптиз на дороге

12 октября 2020 в 10:11

Неадекватный «артист» мешал водителям.

В Ленинске-Кузнецком мужчина вышел на проезжую часть и стал мешать дорожному движению. Под конец он и вовсе устроил импровизированное представление с танцами и раздеванием.

Видеозапись появилась 10 октября в группе «ЧП Ленинск- Кузнецкий» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как горожанин сначала прогуливается по проезжей части, потом начинает странно двигаться, а напоследок снимает с себя одежду.

«Пешеход однозначно нарушает правила дорожного движения и создаёт опасную ситуацию на дороге. В таких случаях нужно сообщать в ГИБДД, чтобы приехали и привлекли к административной ответственности», — сообщил в ГИБДД Кузбасса.

Будет ли к ней привлечен уличный танцор, пока неизвестно.

 

Фото: vk.com/chplk


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