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Кузбассовец «воскрес» после смерти от COVID-19

12 октября 2020 в 10:50

В региональном минздраве прокомментировали инцидент.

В Ленинске-Кузнецком медики «похоронили» живого пациента. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Жительнице села Шабанова Ленинск-Кузнецкого округа сообщили, что её дедушка, который находился в интернате для инвалидов, умер от коронавируса. Однако после похорон мужчины, который находится в закрытом гробу, представитель учреждения позвонил женщине и объяснил, что её родственник оказался жив», - пишет издание.

По факту случившегося министерство здравоохранения региона организовало проверку. Комиссия выезжала во все медицинские организации, были запрошены все медицинские документы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.


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