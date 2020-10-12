Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 октября

Число умерших достигло 149.

По данным на утро 12 октября в Кемеровской области выявили 179 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 49, Прокопьевск — 28, по 15 — Киселёвск и Гурьевский район, Осинники — 14, Кемерово — 12, Белово — 10, Таштагольский район — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Юрга — 7, Мыски — 3, по два — Беловский район и Топкинский округ, по одному — Анжеро-Судженск, Калтан, Междуреченск, Прокопьевский район и Юргинский округ», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

За весь период наблюдения в Кузбассе выявили 12 069 случаев коронавируса: 3 750 человек остаются под наблюдением медиков, 8 170 выздоровели, 149 скончались.