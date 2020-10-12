В Топках трое рецидивистов угрожали убийством семейной паре

Из-за телевизора.

В городе Топки росгвардейцы задержали троих рецидивистов. Ранее злоумышленники, угрожая семейной паре ножом, похитили телевизор. Инцидент произошёл в частном доме на улице Чехова.

Как рассказала 36-летняя потерпевшая, трое малознакомых мужчин пришли в её дом, в котором она проживает вместе с супругом-инвалидом, и стали распивать спиртное. Когда алкоголь закончился, незваные гости предложили супругам сдать бытовую технику в ломбард, а вырученные денежные средства потратить. После отказа хозяйки злоумышленники, угрожая ножом, забрали телевизор, а затем покинули жилище

«После случившегося горожанка сразу же обратилась за помощью в правоохранительные органы. Мужчин в возрасте от 22 до 35 лет удалось задержать, когда они спустя время решили вернуться к потерпевшим. Злоумышленниками оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за тяжкое преступление, местные жители», — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Для дальнейшего разбирательства рецидивистов передали полицейским. Похищенное имущество, обнаруженное в одном из городских ломбардов, вернули владельцам.