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В Кемерове маршрутка попала в серьезную аварию: есть пострадавший

12 октября 2020 в 14:04

Влетевший в ПАЗ седан практически смяло.

Серьезное ДТП произошло вчера вечером, 11 октября, в районе 23:00. На перекрёстке улиц Нахимова и Ракитянского столкнулись рейсовый ПАЗ легковушка.

«Двигаясь по улице Ракитянского, при повороте налево, водитель ПАЗ не дал преимущество легковому автомобилю», - сообщили в отделе пропаганды дорожного движения кемеровской ГИБДД.

В результате столкновения водитель ВАЗа мужчина, 2002 года рождения, попал в больницу с открытым переломом ноги. Отмечается, что молодой человек – единственный пострадавший в ДТП.

 

 

Фото: vk.com/incident_42


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