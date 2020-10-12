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В Кемерово поступили 15 новых автобусов

12 октября 2020 в 15:25

Машины адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Кузбасс поступила партия новых низкопольных двухсекционных автобусов марки ЛиАЗ. Как рассказали в пресс-службе администрации правительства региона, 15 автобусов из новой партии останутся в кемеровских автотранспортных предприятиях, по 2 единицы техники получат Прокопьевск и Мариинск, 1 автобус отправлен в Белово.

«Вместимость каждого из автобусов составляет 187 человек. Они предназначены для городских маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. Отмечается, что машины адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья», - пояснили в пресс-службе АПК.

Стоимость одной единицы техники составляет около 14,4 млн рублей.

В региональном министерстве транспорта добавили, что в 2020 году в регион поступило уже 185 автобусов, а до конца 2020-го придёт еще 561 автобус.

 

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.


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